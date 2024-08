A- A+

Região Metropolitana Montanha-russa do Mirabilandia trava e visitantes são resgatados de brinquedo De acordo com a assessoria do Mirabilandia, todos os 10 visitantes foram resgatados pela equipe interna de Bombeiros Civis sem necessidade de atendimento médico

O carrinho de uma montanha-russa, no Mirabilandia, parque de diversões localizado em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, teria travado durante uma das voltas do brinquedo, que operava na noite do domingo (4). Ao todo, 10 visitantes precisaram ser resgatados da estrutura.

De acordo com a assessoria do Mirabilandia, houve uma parada técnica na montanha-russa na noite do domingo (4), na qual todos os 10 visitantes foram resgatados pela equipe interna de Bombeiros Civis sem necessidade de atendimento médico.

Ainda de acordo com a assessoria, o brinquedo passou por revisão e voltou a operar normalmente até o final do expediente do parque.

