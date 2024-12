A- A+

Tráfico de entorpecentes Olinda: preso homem que roubava energia para manter estufa com 100 pés de maconha Além de tráfico de entorpecentes, o detido foi acusado de posse ilegal de arma de fogo e furto de energia

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu em flagrante delito um homem de 32 anos por tráfico de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo e furto de energia, nessa terça-feira (10), no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a equipe da 3ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico, o detido estava furtando energia elétrica para manter uma estufa no terreno do imóvel, onde foram apreendidos 100 pés de maconha, pesando mais de 226 quilos.

Ele foi encaminhado ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), para ser lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor.

A PCPE destaca que as investigações continuam, especialmente quanto ao delito de tráfico de drogas para melhor apuração da autoria, diante da atuação criminal possivelmente de uma associação criminosa.

Quanto ao furto de energia elétrica, houve a recuperação de 39.546,55 kwh, equivalente ao consumo de 304 residências.

Veja o resultado da apreensão

- 01 Revólver TAURUS, calibre .38

- 01 munição, marca CBC, calibre .38;

- 100 plantas de maconha;

- 01 balança marca Cambé;

- 03 ventiladores de parede;

- 05 lâmpadas de led;

- 01 bomba periférica marca intech;

- 01 motosserra;

- Substratos para plantio;

- 01 aparelho celular da marca Samsung, cor preta, capa preta;

- 02 potes de vidro com fragmentos de maconha;

- 01 papel seda;

- 01 talão de pedidos;

- 01 caderno contendo anotação sobre atividades no sítio.

