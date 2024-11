A- A+

CULTURA Orquestra Criança Cidadã leva novo concerto a Camaragibe Apresentação gratuita, agora com a Orquestra Sinfônica Infantojuvenil, será realizada no Cine Teatro Bianor Mendonça Carneiro, no bairro da Vila da Fábrica

A Orquestra Criança Cidadã retorna à cidade de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, para um concerto da Orquestra Sinfônica Infantojuvenil. O local será o Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro, na Vila da Fábrica, que recebeu o Grupo de Percussão da OCC em agosto.

O espetáculo será nesta sexta-feira, dia 29, às 15h. A regência estará a cargo do maestro Jadson Dias, que promete um repertório caprichado.

“Os músicos estão muito empolgados, na expectativa de tocar em Camaragibe. Estamos preparando o repertório com muita dedicação, envolvendo peças de compositores como Georges Bizet e Johannes Brahms, entre outros. O público ficará bem satisfeito”, garante o maestro.

Ainda no repertório, obras de Oscar Lorenzo Fernández, Edward Elgar e Arturo Márquez também serão contempladas.

A composição do grupo representativo também contará com o reforço de membros da Orquestra Sinfônica Jovem do projeto.

A entrada para o concerto é gratuita e alunos da rede pública municipal de ensino novamente prestigiarão o evento musical na cidade.

O calendário completo da Orquestra Criança Cidadã está disponível online, no site do projeto social.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e que conta com patrocínio máster da Caixa Econômica Federal e realização da Funarte e do Governo Federal.

