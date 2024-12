A- A+

LITORAL NORTE Ponte histórica de Vila Velha, em Itamaracá, será reconstruída, anuncia Governo do Estado Reconstrução terá investimento de R$ 1,3 milhão. Obras começam em janeiro e devem durar um ano

Com o objetivo de reforçar o turismo no Litoral Norte do Estado, o Governo de Pernambuco anunciou a reconstrução da ponte histórica de Vila Velha, na Ilha de Itamaracá.

As obras começarão em janeiro, com um investimento de R$ 1,3 milhão. O prazo de conclusão é de um ano.

A contratação da empresa responsável pela obra, a Universo Empreendimentos LTDA., foi publicada na edição de quinta-feira (19) do Diário Oficial do Estado.

A obra inclui a reconstrução da ponte sobre o rio Paripe, na Trilha dos Holandeses, além de melhorias no acesso à região.

"Pernambuco tem riquezas únicas que fortalecem nosso turismo e obras de infraestrutura impulsionam ainda mais essa indústria que tanto cresce. A reconstrução da ponte que dá acesso à Vila Velha já começa em janeiro para melhorar a vida da população de Itamaracá e dos turistas que visitam o Litoral Norte de Pernambuco”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.

O novo equipamento também deverá beneficiar diretamente os moradores de Vila Velha, garantindo maior segurança e mobilidade para a população.

Povoado de Vila Velha

Tombado pelo Governo do Estado, por meio da Fundarpe, o povoado de Vila Velha engloba os povoados de Fazendas Nossa Senhora da Conceição, Salinas e São Judas Tadeu; e os Sítios Carmelo, Joque e Paripede.

Vila Velha está protegida pelo Estado de Pernambuco por meio da Lei de Tombamento nº 17.181, de 19/03/2021 e do Decreto nº 50.528, de 12/04/2021, constituindo Sítio Arqueológico e está inserida na Área de Proteção Ambiental de Santa Cruz, regulamentada através do Decreto nº 32.488, de 17 de outubro de 2008.

