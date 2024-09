A- A+

Meio Ambiente Praia do Cabo recebe mutirão de limpeza nesta sexta (20); ação faz parte de programa da ONU Movimento promete mobilizar moradores, banhistas e visitantes em prol do manejo adequado dos resíduos

A praia de Gaibu, localizada no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul de Pernambuco, recebe nesta sexta-feira (20) um mutirão de limpeza organizado pela Let´s Do it world, parceira credenciada do programa das Nações Unidas (ONU), e no Brasil, pelo Instituto Limpa Brasil.

A ação acontece na orla da praia e será organizado pela Secretaria Executiva de Meio Ambiente em parceria com a Faculdade Uninassau, o Instituto Materialize Ideias e o projeto Budiões da Petrobrás. O movimento promete mobilizar moradores, banhistas e visitantes em prol do manejo adequado dos resíduos.

A ação começará às 9h da manhã. Além da coleta de resíduos, o evento vai contar com a distribuição de sacolas de lixo do programa Praia Sustentável para os banhistas incentivando-os a colaborar com a limpeza e a conservação da praia.

“Fazer o mutirão de limpeza é uma oportunidade para conscientizar a comunidade sobre a importância do manejo adequado dos resíduos, principalmente o plástico e o micro plástico. Além de envolver a comunidade local nos projetos educativos, o evento promove iniciativas sustentáveis e uma cultura de respeito e proteção da praia e consequentemente a vida no oceano, garantindo o futuro mais sustentável para todos”, afirmou a coordenadora de Educação Ambiental, Priscila Nascimento.

Desde 2018 o movimento global do Dia Mundial da Limpeza foi realizado em 197 países e teve a participação de mais de 71 milhões de voluntários, retirando mais de 344.500 mil toneladas de resíduos de rios, praias, praças, mangues, ruas, etc.

O cabo de Santo Agostinho integra o Dia Mundial da Limpeza desde o ano de 2019.

