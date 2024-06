Preso um dos criminosos que roubaram apartamento na avenida Boa Viagem vestidos de policiais

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu um dos cinco criminosos que roubaram um apartamento na avenida Boa Viagem, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. No momento do delito, o grupo estava vestido com roupas de policiais, e levou joias e dinheiro de um empresário.

A prisão aconteceu em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), enquanto o suspeito dirigia um carro roubado com placas clonadas e documentos falsos, segundo informações da Polícia Civil. No momento da detenção, foram apreendidos um revólver calibre 38, com munição, que estava sob posse do homem.

Após a prisão, os agentes foram à residência do autuado e, lá, apreenderam também roupas, bonés e acessórios utilizados no roubo ao apartamento. Além disso, foram recuperadas as joias subtraídas. Localizou-se ainda uma pistola, calibre 380 com seletor de rajada, munições e um colete balístico.

"Diante das investigações, identificamos um dos participantes. Sabíamos que ele estava circulando em Igarassu. Foi quando ontem (3) à tarde, conseguimos localizá-lo e abordamos o seu veículo. Ele foi conduzido à delegacia, e lá foi dado o flagrante, para que possamos seguir com as investigações porque existem outros criminosos a serem presos", relatou o delegado Cláudio Castro, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal

"No dia do roubo, eles levaram boa quantia em dinheiro e jóias da família. Após a recuperação, por foto, a proprietária das jóias reconheceu que elas de fato pertenciam a ela. Ainda falta ela fazer esse reconhecimento presencialmente para sabermos se todas as jóias pertencem a ela ou se apenas uma parte", completou.

O homem já tinha passagem pela polícia e estava em liberdade desde julho do ano passado. A polícia suspeita que, nesse período, ele tenha cometido outros crimes similares ao roubo do apartamento, que estão sendo investigados.

O homem preso foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, uso de documento falso e falsificação de sinal público. Os outros participantes do crime seguem foragidos.

Relembre o caso

O crime aconteceu na madrugada do último dia 17 de maio, no Edifício Verde Mar. Em vídeos de câmeras de seguranças da área, é possível observar cinco homens saírem de um carro, estacionado na frente do prédio.

Com armas, o grupo rendeu uma funcionária doméstica, que foi obrigada a levá-los para o apartamento em que trabalha. Em questão de minutos os homens fugiram com os itens roubados.



"Os criminosos já sabiam a rotina da casa. Tinham informações privilegiadas. Renderam também o porteiro. No oitavo andar do prédio, tiveram acesso ao apartamento para efetuar o roubo, além de terem, segundo a vítima, sido muito violentos, com o uso de facas, coronhadas", explicou o delegado Cláudio Castro.

