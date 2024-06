Greve na UFRPE: professores decidem encerrar paralisação a partir de 1º de julho

A- A+

Professores do campus Recife da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) decidiram encerrar a greve da categoria a partir do dia 1º de julho.



A decisão ocorreu durante assembleia na noite dessa quarta-feira (19), no auditório da Associação dos Docentes da UFRPE (Aduferpe).



Foram 69 votos favoráveis ao fim da paralisação, oito contrários e uma abstenção.



Na tarde desta quinta-feira (20), está prevista uma nova assembleia com os professores do campus de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.



Os docentes do Recife também aprovaram a proposta apresentada pelo Governo Federal, que contou com 66 docentes favoráveis, 12 contrários e uma abstenção. A greve foi deflagrada em assembleia no dia 29 de abril.



Entre as reivindicações acordadas pelo Governo Federal estão:

- Recomposição parcial do orçamento das instituições federais,

- Conquista de 5.600 bolsas de permanência para estudantes quilombolas e indígenas

- Implementação de reajuste de benefícios (auxílio-alimentação, auxílio-saúde suplementar e auxílio-creche)

- Elevação do reajuste linear oferecido até 2026 de 9,2% para 12,8%, sendo 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026, entre outras propostas.

Sobre a recomposição dos orçamentos das instituições federais, o movimento salientou como conquistas os recursos destinados às Instituições Federais de Ensino, previstos no Novo PAC, no valor de R$ 5,5 bilhões para as universidades e R$ 3,9 bilhões para os Institutos Federais e Cefets até 2026.

Os técnicos e professores do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e técnicos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) também realizaram assembleia nesta quarta (19) e decidiram pela continuidade da greve.



Professes da UFPE devem definir, nesta quinta (20), quando farão nova assembleia.



Os resultados das votações serão encaminhados para o comando nacional da greve, para uma decisão coletiva sobre a paralisação.

