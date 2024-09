Santuário Morro da Conceição: prefeitura termina retirada dos entulhos e libera local

A- A+

Quinze dias depois do começo dos trabalhos de remoção dos entulhos no santuário do Morro da Conceição foi possível ver o chão novamente e dar mais um passo em direção a reconstrução do local.

A Prefeitura do Recife terminou ontem a retirada dos escombros que tornaram o santuário inutilizável após a queda da estrutura do telhado no dia 30 de agosto, que deixou diversas pessoas feridas e duas vítimas fatais.

A força tarefa de remoção dos detritos começou na manhã seguinte ao desastre, quando o local já havia sido liberado pelas autoridades e todas as vítimas encontradas.

Na época, a previsão para a retirada completa dos destroços era de um mês.

Doze caçambas de resíduos não reutilizáveis foram levadas para o aterro sanitário, além de 20 toneladas de materiais vendidos para reaproveitamento.

Com o final dos serviços, a gestão municipal entrega o santuário para que a paróquia siga cuidando da reconstrução.

“Realizamos a remoção dos entulhos de forma muito cuidadosa, por meio de uma empresa especializada, e colaboramos com a Igreja para viabilizar a venda dos materiais reaproveitáveis. O trabalho articulado de vários setores da Prefeitura permitiu que o serviço fosse concluído em menos da metade do prazo inicial”, atesta o chefe do COP, Anderson Soares.

Apoio às vítimas

Durante o período, a Secretaria de Saúde do Recife montou ainda um esquema especial na Unidade de Saúde da Família José Bonifácio dos Santos, localizada no Morro da Conceição, para atender vítimas, familiares e moradores da comunidade.

Em regime de plantão, que aconteceu também no final de semana pós-acidente, uma equipe multiprofissional, incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas e assistentes sociais, entre outros, atendeu 188 pessoas.

Dessas, 80 pessoas precisaram de assistência psicológica e foram transferidas para os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Espaço Azul, em Casa Amarela, e Esperança, na Tamarineira.

Na ocorrência do desabamento, o Samu Metropolitano do Recife atuou no socorro às vítimas e nas transferências para unidades hospitalares. Ao todo, 29 pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde. Todas já foram liberadas após alta médica.

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas do Recife garantiu o auxílio funeral às duas famílias dos mortos pela tragédia do Morro da Conceição.

Além disso, no último dia 2, realizou a entrega de 100 cestas básicas ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição para complementar o estoque da instituição e evitar ainda mais problemas no âmbito da segurança alimentar.

Estado promete reerguer estrutura do Santuário

Com relação ao restauro da estrutura, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, informou que será firmado um Termo de Fomento, a ser indicado pela Procuradoria Geral do Estado, entre a gestão estadual e a Arquidiocese de Olinda e Recife para garantir o repasse dos recursos da realização das obras de reconstrução.

“Um Termo de Fomento será feito e a gente vai repassar os recursos, dando todo o apoio técnico para que os nossos engenheiros possam ajudar no novo projeto para a igreja. Iremos também fazer o trabalho dos laudos, das investigações para identificar a razão do que aconteceu aqui e garantir também o processo de reconstrução da igreja", informou a governadora quando visitou o local do acidente.



Veja também

Alberto Fujimori Ex-presidente peruano Alberto Fujimori morre aos 86 anos