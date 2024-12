A- A+

SEMINÁRIO Seminário de Juventudes e Mulheres reúne comunidades tradicionais e quilombolas na UFRPE Evento faz parte do Projeto Jandaíras, da Universidade Federal Rural de Pernambuco

Cerca de 120 participantes, entre mulheres e jovens de povos e comunidades tradicionais (PCTs), representantes de 37 grupos produtivos, associações e cooperativas das regiões Norte, Nordeste e Minas Gerais, estão reunidos na cidade do Recife e em Olinda, na Região Metropolitana, para o 2º Seminário de Juventudes e Mulheres.

O evento, que teve início no dia 1º de dezembro e vai até o próximo sábado (7), é promovido pelo Projeto Jandaíras, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), e tem como tema “Mulheres e Saberes Tradicionais, Transformando a Sociobiodiversidade Nordestina – Reconhecer, Aprender e Avançar!”

Durante o seminário, o Projeto Jandaíras distribuirá equipamentos e ferramentas tecnológicas com o objetivo de fortalecer as comunidades tradicionais, quilombolas e as ações sociais em seus territórios.

A programação inclui momentos de troca de experiências, capacitação socioprodutiva e debates sobre temas como economia feminista, acesso a mercados institucionais, selos e legislação sanitária, caderneta agroecológica, além de uma formação exclusiva em letramento digital para jovens, oferecida pelo Departamento de Computação da UFRPE.

A partir das 9h desta quinta-feira (5), a reitora da UFRPE, Prof.ª Dr.ª Maria José de Sena, receberá o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, e o secretário da Secretaria de Território e Sistemas Produtivos de Quilombolas e Povos Tradicionais (SETEQ/MDA), Edmilton Cerqueira, entre outras autoridades.

“O Jandaíras é um importante projeto de inovação social em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, além de diversas outras universidades. Estamos entrando em uma fase crucial, na qual distribuiremos equipamentos e ferramentas tecnológicas que fortalecem os grupos produtivos e contribuem diretamente com ações sociais e comunitárias. Este seminário será um espaço para dialogar, alinhar metodologias e avançar ainda mais nas ações”, ressalta a vice-reitora da UFRPE, Prof.ª Dr.ª Maria Socorro Lima.

Confira a programação completa:

05/12 (quinta-feira): Mesa de abertura com autoridades, entrega de kits para grupos produtivos e diálogos sobre certificações quilombolas;

06/12 (sexta-feira): Atividades sobre legislação sanitária, identidade visual de produtos e encerramento com sarau cultural;

07/12 (sábado): Roda de conversa sobre o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e performances artísticas.

Serviço

Evento: 2º Seminário de Juventudes e Mulheres – Projeto Jandaíras

Tema: “Mulheres e Saberes Tradicionais, Transformando a Sociobiodiversidade Nordestina – Reconhecer, Aprender e Avançar!”

Data: 1 a 7 de dezembro de 2024

Local: Recife e Olinda, Pernambuco

