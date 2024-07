A- A+

Concurso TCE-PE abre inscrições para primeira edição do Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo O concurso terá três categorias: videojornalismo, radiojornalismo, e webjornalismo ou jornalismo impresso com premiação de R$6 mil, R$3mil e R$1 mil para os três primeiros colocados

O Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) abriu as inscrições para a primeira edição do Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo. O edital foi divulgado nesta segunda-feira (8).



O concurso tem como objetivo reconhecer reportagens que colaborem para o controle externo, o controle social, a gestão pública e a cidadania em Pernambuco.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através deste link.

A premiação, promovida pelo TCE-PE, disponibiliza três categorias para os participantes: videojornalismo, radiojornalismo, e webjornalismo ou jornalismo impresso.

Estão permitidas as inscrições de reportagens publicadas no período de 1 de janeiro a 30 de setembro de 2024, que é o prazo final.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios de R$6 mil, R$3mil e R$1 mil, respectivamente.

É importante destacar que cada participantes só poderá inscrever um trabalho no concurso. A banca julgadora contará com representantes do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Católica de Pernambuco, e da Diretoria de Comunicação do TCE-PE.

“O prêmio é uma forma de celebrar o jornalismo de qualidade, que informa, educa e transforma”, inicou o presidente do TCE-PE, conselheiro Valdecir Pascoal.

“Os jornalistas desempenham um papel crucial na nossa sociedade, sendo os guardiões da informação de qualidade e os olhos vigilantes da população. Suas reportagens e investigações são fundamentais para garantir que a gestão pública seja conduzida com integridade e eficiência”, completou.

Prêmio Inaldo Sampaio

A lista com os classificados será divulgada no dia 7 de outubro. O resultado final, com a premiação, está marcado para 26 de novembro deste ano.

O nome do prêmio é uma homenagem ao jornalista Inaldo Sampaio, que atuou na Diretoria de Comunicação do TCE-PE por mais de 27 anos e era uma referência para o jornalismo, principalmente, da área política. Inaldo faleceu em 2019, aos 64 anos.

