Região Metropolitana do Recife Com ajuda de drone, polícia militar prende dupla suspeita de vender drogas no cemitério de Paulista 17º BPM utilizou um drone para identificar o comércio ilegal de drogas no Cemitério de Paulista

Dois homens foram presos suspeitos de vender drogas no Cemitério Municipal Campo Santo São José, no bairro de Arthur Lundgren II, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.



Os traficantes foram localizados nessa quinta-feira (4), pelo serviço de Inteligência do 17º Batalhão da Polícia Militar, que utilizou um drone para identificar o comércio ilegal de drogas no local.



Segundo a PM, o efetivo recebeu informações sobre as características dos traficantes e se deslocou até o cemitério.



Lá, os agentes encontraram a dupla, que admitiu o crime.



"Um deles mostrou onde estavam 12 pedras de crack, de uma carga de entorpecentes recebida e negociada no mesmo dia", disse a corporação.



Ainda de acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos mostrou o local onde costumava enterrar os valores arrecadados com as vendas.

Na área, não havia nenhuma quantia no momento do flagrante. Mas um dos homens portava o valor de R$ 20.



"A dupla é reincidente no crime. Um deles já tendo sido apreendido ainda quando era adolescente", informou a PM.



A ocorrência foi registrada na Delegacia de Paulista.

