Transplante: Imip realiza coleta de medula óssea para paciente nos Estados Unidos

No mês em que se celebra o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) recebeu Vanessa Pérez Rosa, de 33 anos, para realizar uma doação internacional.



Vanessa, que é cadastrada no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME) há 15 anos, veio de Minas Gerais para doar o órgão a um paciente nos Estados Unidos.

Esta foi a primeira vez que a doadora passou pelo procedimento, cuja principal exigência é a compatibilidade entre o doador e o receptor.

“Fiquei muito feliz e emocionada quando recebi a ligação, porque é a chance de ajudar alguém, a esperança de cura para outra pessoa. Temos que fazer pelos outros o que gostaríamos que fizessem por nós”, declarou Vanessa.

Ela também incentivou outras pessoas a se tornarem doadoras, ressaltando a importância do ato que pode salvar vidas.

“É uma atitude muito importante, que muitas vezes pode significar uma nova chance na vida de quem vai receber, então vale a pena a gente se doar para o outro”, complementou.

O setor de transplante de medula óssea do Imip, que funciona há 10 anos, já realizou 44 procedimentos em 2024. Esta será a primeira vez que o hospital enviará o órgão para outro país.

“Ter um setor como esse dentro do Imip tem grande importância para a sociedade em geral no tratamento de doenças hematológicas, restabelecendo a qualidade de vida e até mesmo proporcionando cura. Nosso centro transplantador também realiza coletas de medula óssea de doadores não aparentados, tendo a chance de ajudar alguém que não temos conhecimento através do envio desse órgão para outros estados e países”, afirmou Luciana Albuquerque, supervisora de Enfermagem do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Imip.

Saiba os requisitos para ser um doador de medula óssea:



- Ter entre 18 e 35 anos de idade;

- Apresentar documento oficial de identidade com foto;

- Estar em bom estado geral de saúde;

- Não ter doença infecciosa ou incapacitante;

- Não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.

