Vale e BHP elevam proposta de indenização por desastre ambiental em Mariana de R$ 170 bilhões

As mineradoras Vale e BHP levantaram R$ 170 bilhões a proposta de compensação entregue às autoridades brasileiras pelo rompimento, em 2015, de uma barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais, anunciaram as empresas nesta sexta-feira.

A oferta contempla obrigações passadas e futuras, para atender às pessoas, comunidades e ao meio ambiente, informando as empresas, em comunicados enviados separadamente ao mercado.

A pior catástrofe ambiental da história do país ocorreu em 5 de novembro de 2015, com o rompimento da barragem de resíduos de uma mina de ferro da Samarco, de propriedade conjunta da brasileira Vale e da australiana BHP.

Na proposta divulgada hoje, as empresas se comprometerão a pagar R$ 100 bilhões às autoridades locais ao longo de 20 anos e a destinar outros 32 bilhões para iniciativas de indenização individual, reassentamento e recuperação ambiental. Os demais 38 bilhões são transferidos para somas já investidas em medidas de títulos e compensação, segundo as empresas.

As gigantes da mineração negociam há anos uma compensação com autoridades brasileiras, na esperança de que um eventual acordo encerre ações judiciais relacionadas com esse tema.

Na próxima segunda-feira, terá início um megajulgamento em Londres que colocará a BHP no banco dos réus pelo mesmo caso.

