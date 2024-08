A- A+

Mata Sul Vitória de Santo Antão: PM erradica ponto de venda de drogas e desmanche de motocicletas Ponto funcionava no bairro do Cuscuz, em Vitória de Santo Antão

A Polícia Militar de Pernambuco identificou e erradicou um ponto de venda de drogas onde também acontecia o desmanche de motocicletas roubadas. Dois homens foram presos.



O ponto funcionava no bairro do Cuscuz, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, e foi localizado por agentes do 21º BPM.



O efetivo montou um cerco na localidade e avistou o momento em que um homem comprava drogas em uma residência.



Foi feita a abordagem e dada voz de prisão ao vendedor e ao consumidor.



Na área, os agentes encontraram uma carcaça de moto, dois tanques de combustível, cano de escape e outras peças de motocicletas desmontadas.

Também foram localizados 20 emulsões de dinamite (explosivos), 57g de maconha, duas balanças de precisão, munições de diversos calibres e embalagens para cocaína.



Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade, para adoção das medidas legais.

