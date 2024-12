Lula posta vídeo caminhando em hospital após cirurgia na cabeça: "Estou firme e forte"; veja

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou um vídeo na tarde desta sexta-feira (13) em que aparece caminhando no corredor do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ao lado de um dos médicos e da primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja.



As imagens mostram um curativo na cabeça do presidente.

Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando… pic.twitter.com/b4mlpy8L07 — Lula (@LulaOficial) December 13, 2024

"Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte”, escreveu o presidente na mensagem junto ao vídeo. Na gravação, ele aparece andando pelos corredores do hospital ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale.

Lula ainda afirmou que está se alimentando bem e conversando bastante. "Em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando", publicou.

O presidente saiu da UTI na manhã desta sexta-feira, após três dias internado.

Segundo o novo boletim médico, divulgado hoje, Lula “segue lúcido e orientado” e caminhou pelos corredores do hospital. Na manhã de ontem, ele foi submetido a um procedimento de embolização de uma artéria para evitar novos sangramentos.



Ao longo do dia, passou por novos exames e recebeu a visita de familiares. E, pela noite, retirou o dreno intracraniano que usava desde a cirurgia na madrugada de terça-feira.



Lula deu entrada no hospital Sírio-Libanês de Brasília na noite de segunda-feira (9), após sentir fortes dores de cabeça.



Após passar por exames, foi constatado uma hemorragia em um dos ferimentos causados pelo acidente doméstico que sofreu em outubro, e o petista precisou ser levado às pressas para São Paulo para drenar o sangramento em uma cirurgia de emergência.

