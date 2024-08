A- A+

Sabatinas Rádio Folha FM realiza sorteio para sabatinas com candidatos à Prefeitura do Recife Sabatinas ocorrerão nos dias 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 26 de agosto

A Rádio Folha FM 96,7 anunciou a realização de uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Recife, que ocorrerão nos dias 16, 19, 20, 21, 22,23 e 26 de agosto. O sorteio para definir a sequência dos candidatos no Programa Folha Política será realizado na segunda-feira (12), às 15h, no prédio da Folha de Pernambuco, na Rua Vigário Tenório, onde também funciona a emissora, de forma integrada com a redação do jornal.

O sorteio será conduzido na presença de representantes legais das campanhas dos candidatos, que foram convidados oficialmente para o evento. A presença de um representante de cada campanha é essencial para garantir a transparência e o cumprimento das normas estabelecidas para a série de entrevistas.

Os candidatos que participarão das sabatinas são: Dani Portela (PSOL), Daniel Coelho (PSD), Gilson Machado (PL), João Campos (PSB), Ludmila Outtes (UP), Simone Fontana (PSTU) e Técio Teles (NOVO).

Os debates, ancorados por Jota Batista, terá a participação da jornalista Betânia Santana, colunista de Política da Folha de Pernambuco.

O programa será transmitido das 11h às 12h, com transmissão simultânea pelo YouTube da Folha de Pernambuco (https://www.youtube.com/@FolhadePernambuco) e dará aos ouvintes a oportunidade de conhecer mais sobre as propostas e visões dos candidatos para a Prefeitura do Recife.

Leusa Santos, editora-chefe da Folha de Pernambuco, destacou a importância dessa iniciativa, especialmente no atual cenário político, marcado pela proliferação de fake news.

"Essa série de sabatinas é mais uma iniciativa da Rádio de Folha, que faz isso historicamente. É uma forma de propor à população um debate de ideias, um confronto de ideias e de forma democrática para que as pessoas conheçam as propostas dos candidatos", afirmou Santos.

As entrevistas, segundo a editora-chefe, têm um tom propositivo e buscam detalhar as propostas dos candidatos em diversas áreas da cidade.

“É uma forma também da gente contribuir com o nosso trabalho de informar, de informar o ouvinte, de informar a audiência, com credibilidade, com veracidade e com transparência", ressaltou.

Leusa Santos também pontuou a importância do jornalismo responsável no atual processo eleitoral, onde a desinformação pode confundir eleitores e comprometer o resultado das urnas. "É bem importante nesse processo eleitoral, principalmente com essa guerra que a gente vive, com essa profusão de fake news, que um meio de comunicação com credibilidade traga os candidatos de forma propositiva para que os eleitores conheçam as propostas deles", concluiu.

De acordo com o âncora da Rádio Folha, Jota Batista, a proposta é provocar no eleitorado ouvinte ter uma visão analítica das propostas de cada candidato:

“Já é uma tradição da emissora promover o debate de questões como segurança, educação, saúde, geração de emprego e outros temas, para a sabatina. Todos eles vão ter o mesmo tempo e a mesma oportunidade de falar do seu Plano de Governo para que o nosso ouvinte eleitor possa ter um voto consciente. Assim exercer o nosso papel social na comunicação", explica Batista.

