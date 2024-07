A- A+

Túlio Gadêlha Túlio Gadêlha aciona a PGR por repasses da cota parlamentar a diretor de filme sobre Bolsonaro Aliado do ex-presidente nega irregularidades e afirma que nenhum 'tipo de recurso público' teria sido 'utilizado na produção, gravação e divulgação' do documentário.

O deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE) acionou a Procuradoria-Geral da República contra o também parlamentar Mario Frias (PL-SP) por conta do repasse de verbas do mandato para o diretor de um filme sobre Jair Bolsonaro, de quem Frias é aliado de primeira hora.

Como O GLOBO mostrou nesta terça-feira, o deputado paulista transferiu quase R$ 20 mil da cota parlamentar para a empresa Dori Produções, responsável pela produção de um documentário sobre a vida do ex-presidente.

"Um deputado federal usar a cota parlamentar para bancar um filme sobre Bolsonaro parece piada, mas não é", escreveu Gadêlha no Instagram. "Denunciamos o caso à PGR e cobramos a responsabilização do parlamentar por improbidade administrativa", prosseguiu o pernambucano.

Em seguida, Gadêlha lembrou a condenação de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tornou o ex-presidente inelegível por oito anos por conta de ataques ao sistema eleitoral durante reunião com embaixadores e por abuso de poder em atos pelo Sete de Setembro de 2022, às vésperas do pleito daquele ano.

"A cota parlamentar deve ser usada em atividades inerentes ao mandato e não em documentário para promover a imagem de aliado considerado inelegível pelo TSE", pontuou o filiado à Rede.

Em nota divulgada nesta quarta, Mario Frias negou qualquer irregularidade no uso das cotas parlamentares.

Ele afirmou que nenhum "tipo de recurso público" teria sido "utilizado na produção, gravação e divulgação" do documentário sobre Bolsonaro (veja a íntegra do texto ao fim da reportagem).

As notas fiscais das transferências, no valor total de R$ 19.932, indicam que os repasses seriam destinados a impressão de 36.100 folders e para a "produção e finalização de vídeos" que deveriam ser publicados nas redes sociais do deputado.

Entre os dias 4 e 19 de abril, foram destinados para a produtora R$ 9.432,00 da verba recebida pelo deputado para custear despesas típicas do exercício do mandato. Novas transferências, nos valores de R$ 7,5 mil e R$ 3 mil, foram realizadas de 17 a 20 de junho.

Destinatário final das transferências, o dono da produtora, Doriel Franscisco, está encarregado de produzir o documentário "A Colisão dos Destinos", que reúne histórias da vida de Bolsonaro contadas por familiares e políticos aliados. O primeiro trailer da produção foi divulgado neste sábado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro em seu perfil na rede social X. No conteúdo, Mario Frias aparece como responsável pelo argumento do filme, isto é, pela estruturação da história a ser contada.

Veja a íntegra da nota divulgada por Mário Frias

"Em relação às informações inverídicas divulgadas por alguns veículos de imprensa, esclarecemos que absolutamente nenhuma cota parlamentar e nenhum outro tipo de recurso público foi utilizado na produção, gravação e divulgação do documentário "A Colisão dos Destinos". Confundir gastos legais de divulgação de atividades parlamentares com a produção de um documentário independente não se configura em prática jornalística, mas em ato de irresponsabilidade completamente distanciado da verdade."

