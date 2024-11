A- A+

ENCERRAMENTO Festival Bar em Bar encerra edição com evento aberto em Boa Viagem

O festival gastronômico Bar em Bar, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Pernambuco, está em sua 18ª edição. Encerrando a temporada, será realizado um evento aberto neste domingo (24), no 2º Jardim de Boa Viagem, das 11h às 18h.

No local, o público vai encontrar um palco com atrações musicais, área para crianças e uma feira criativa. Os três estabelecimentos mais votados pelo público durante o festival estarão presentes, vendendo seus petiscos campeões.

Primeiro colocado na votação popular, o Capi Gastrobar servirá o “Seu Rabada e Dona Ameixa”, uma versão individual do clássico escondidinho de macaxeira da casa, com recheio de ragu de rabada e um toque de ameixa. Para finalizar, o prato é gratinado com provolone e muçarela.



A segunda posição do ranking fica com o petisco “Do Mar ao Sertão”, do GrandBar, restaurante do Hotel Grand Mercure. A receita leva carne de sol, camarão, chips de macaxeira, farofa de banana-da-terra, geleia de umbu-cajá e de acerola.

No terceiro lugar do pódio, o Hercílio Pub apresenta sua “Batata Sertaneja”. O petisco é composto por cupim desfiado sobre uma cama de batata, alface e batata frita, coberto com molho de nata.

