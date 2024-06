A- A+

happy hour Nau Restaurante, em Boa Viagem, agora tem happy hour com drinque a partir de R$ 6 As opções do menu especial de drinques e de petiscos terão valor promocional das 18h às 20h, de segunda a sexta

O Nau Restaurante, em Boa Viagem, agora tem uma novidade para quem curte aproveitar o comecinho de noite, depois do expediente, durante a semana: o estabelecimento lançou o seu happy hour especial, que funciona de segunda a sexta, das 18h às 20h.

O projeto terá opções para os apreciadores do mix de drinques e de petiscos, com valores promocionais durante o happy hour.

Na carta de bebidas, apostas como caipirinha, caipirosca e frutas da estação, gin tônica, mojito, moscow mule e chope, a partir de R$ 6.



“Nossa seleção também vai incluir drinks autorais com sabores arrojados e belas apresentações para encantar aos olhos e ao paladar. Vale degustar o Happy Monday, Blonde Spritz, Miss Nau, Mar Vermelho, Cozumel, Maresia e Pérola do Nau”, destaca o gerente de operações, Marcos Gomes.

O NAU Restaurante tem como especialidade frutos do mar. Portanto, no happy hour vale experimentar pratos como polvo alto mar, camarão na manteiga, queijo coalho da maré, bruschetta de camarão, pontinhos (camarão, caranguejo e bacalhau), camarão empanado petit, lulas crocantes, isca de peixe, batata frita com mix de queijos



SERVIÇO

Happy hour do Nau Restaurante

Quando: de segunda à sexta, das 18h às 20h

Onde: Nau Restaurante - Av. Eng. Domingos Ferreira, 1910, Boa Viagem - Recife/PE

