degustação de vinhos Mostra Zahil chega ao Recife Evento de degustação de vinhos do mundo será no dia 28 de agosto, no Beach Class Convention

No próximo dia 28 de agosto, os amantes do vinho terão uma ótima oportunidade para ampliar seu conhecimento e, de quebra, conhecer produtores de vinho de várias partes do mundo.

Essa é a proposta da Mostra Zahil - Edição Recife, evento promovido pela Zahil Importadora, que desembarca na Capital pernambucana no Beach Class Convention, em Boa Viagem, promovendo a degustação de mais de 100 rótulos representados por 25 produtores internacionais. Durante a Mostra Zahil, o participante ainda terá direito a descontos para fazer compras no local.

O evento

Ao todo, o circuito de degustação vai oferecer vinhos de sete países, e ainda uma masterclass da bodega La Rioja Alta.

''Temos um carinho especial pela cidade do Recife e estamos ansiosos para realizar esse evento. Levaremos marcas de vinícolas renomadas, vinhos ícones do nosso portfólio, além de muitas novidades de países como Portugal, Espanha, Itália, Chile e França. Acreditamos que nossos clientes, profissionais da área e apreciadores de vinhos irão se surpreender com a seleção de rótulos que preparamos,'' comenta Rodrigo Volponi, diretor de Marketing da Zahil Importadora.

Simultaneamente ao evento de desgustaçção, no salão ao lado, haverá uma masterclass da prestigiada vinícola espanhola La Rioja Alta, ministrada pelo diretor técnico da Zahil, Bernardo Pinto, DipWSET e Formador Oficial da Região de Rioja. Na ocasião, serão servidos vinhos como o Finca Martelo Reserva, Áster e Viña Alberdi Reserva.



A Zahil

Desde 1986, a Zahil importa e distribui com exclusividade vinhos de mais de 70 produtores de 15 países e está presente em quatro mil pontos de venda e nas cartas de mais de dois mil restaurantes Brasil afora.

Na Mostra Zahil - Edição Recife, os participantes terão a oportunidade de provar bebidas emblemáticas, como Castas Escondidas e Quinta da Leda da Casa Ferreirinha, os alentejanos Revelado e Parcelas da Herdade do Peso, e os varietais argentinos da Rutini Wines.

BOX - Algumas vinícolas participantes

Abbotts & Delaunay (Languedoc-Roussillon, França)

Casa Ferreirinha (Douro, Portugal)

Château Los Boldos (Chacapoal Valley, Chile)

Château Kefraya (Vale do Bekaa, Líbano)

Château de Jau (Languedoc-Roussillon, França)

Herdade do Peso (Alentejo, Portugal)

Perelada (Catalunha, Espanha)

Ferreira Porto (Douro, Portugal)

Rutini Wines (Mendoza, Argentina)

Sandeman (Douro, Portugal)

La Rioja Alta (La Rioja, Espanha)



SERVIÇO

Mostra Zahil - Edição Recife

Quando: 28/08, das 18h às 21h

Onde: Beach Class Convention - Rua Maria Carolina, 661, Boa Viagem

Valores: ingresso Degustação Mostra Zahil - Edição Recife: R$ 198; ingresso Degustação Mostra Zahil - Edição Recife + Master Class La Rioja Alta: R$ 438 no Sympla

Saiba mais em www.zahil.com.br e @zahilvinhos

