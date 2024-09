Peixe Rei recebe a Chef Hellida Kelsch, nesta quinta-feira (19)

A- A+

A chef Hellida Kelsch comanda as panelas do restaurante Peixe Rei, em Boa Viagem, na próxima quinta-feira (19), a partir das 20h. No menu, um prato autoral, o Virado do Mar à Tramuntana (R$ 65).



Na receita, um arroz caldoso feito com camarão, aratu e peixe, que combina raízes pernambucanas com o vasto repertório de aromas e sabores que acumulou ao longo da sua carreira. O Peixe Rei funciona na Av. Boa Viagem, s/n, Quiosque 03, em frente ao Hotel Transamerica Prestige Club.

Sobre a chef

Hellida Kelsch comanda o Oma Pâtisserie Bistrô há mais de 10 anos, tem no seu currículo passagens pelas cozinhas de outros grandes nomes da gastronomia, como Laurent Suaudeau e Alex Atala, além de experiências em restaurantes estrelados na Alemanha, Cataluña e China.



