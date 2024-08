"De Volta aos 15": Netflix lança última temporada de série com Maisa

A- A+

“De Volta aos 15” estreia sua terceira e última temporada nesta quarta-feira (21). A série da Netflix encerra a jornada de viagens no tempo de Anita (Maisa/Camila Queiroz), entregando o desfecho de seus personagens.

Nesta temporada, a série é ambientada em 2009. Por conta de uma pane no fotolog, que faz a protagonista viajar no tempo, ela volta aos 18, quando todos estão na faculdade, começando a enfrentar a vida adulta.

Enquanto revive os perrengues de morar em uma república, as loucuras das cervejadas e paixões conflituosas, Anita tenta descobrir quem mais está viajando no tempo com ela. Sua meta é acabar com o Floguinho de uma vez por todas e retomar o controle de sua vida.

“De Volta aos 15” é inspirada no best-seller homônimo da escritora Bruna Vieira. Além de Maisa e Camila Queiroz, que dividem a personagem e diferentes fases da vida, retornam ao elenco nomes como João Guilherme, Klara Castanho, Nila, Antonio Carrara, Caio Cabral, Amanda Azevedo, Dora Freind, Lucas Deluti, Bruno Montaleone, Yana Sardenberg, Alice Marcone, Gabriel Stauffer, Breno Ferreira e Livia La Gatto.

Na reta final da série, novos personagens se juntam à trama. Larissa Manoela interpreta Filipa, cuja versão mais velha é encarnada por Juliana Paiva. Faíska, Emira Sophia, Amanda Linhares e Enzo Krieger também estão entre os que dão vida aos universitários.

