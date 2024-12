A- A+

música Nailson Vieira: músico pernambucano faz sua estreia no Sesc Pompeia, em São Paulo Cantor e compositor de Nazaré da Mata lança seu terceiro single no Coquetel Molotov

O músico pernambucano Nailson Vieira se apresenta em São Paulo na próxima quinta-feira (12), às 21h. Ele participa do projeto “Prata da Casa”, do Sesc Pompeia, que traz artistas emergentes da cena alternativa brasileira para novos públicos.

O cantor e compositor busca inspiração nas tradições do Estado e em outras referências. Sua música mescla ritmos como maracatu rural, ciranda, coco de roda, cumbia, brega e pop.

Estudante de música da UFPE, Nailson é natural de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Desde a infância, carrega a vivência como brincante do maracatu de baque solto, sendo produtor cultural, trombonista e presidente de agremiação.

Para o show em solo paulistano, o artista promete apresentar seu repertório autoral. Ele sobe ao palco acompanhado de Leandro Gervázio na tuba e na guitarra, Guilherme Otávio no trompete e na guitarra, e Homero Basílio na bateria e conga.

Neste sábado (7), Nilson estreia sua nova música, “Depois”, no 21º Festival No Ar Coquetel Molotov. A faixa é o terceiro single da carreira do artista e marca sua estreia no tradicional festival pernambucano.

