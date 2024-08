Teatro de Santa Isabel recebe show beneficente em pro da Comunidade Espírita Elias Sobreira

A- A+

O Teatro de Santa Isabel receberá um evento musical filantrópico. É o 7° Momento de Arte e Cultura, promovido pela Comunidade Espírita Elias Sobreira (CEES) no dia 13 de setembro, às 19h.

O show tem como atrações Edgar Diniz, Nádia Maia, Luizinho da Serra, Ed Carlos e Andréa Luz, além da participação da banda Cassoando. As entradas já estão à venda.

O objetivo do evento é arrecadar recursos para a aquisição da sede própria do CEES, que atua desde 2003 no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife. Além das atividades religiosas, a instituição realiza trabalhos sociais com crianças e adolescentes da região.

Serviço:

7° Momento de Arte e Cultura da Comunidade Espírita Elias Sobreira

Quando: 13 de setembro, às 19h

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio)

Ingressos por R$ 70 e R$ 35 (meia-entrada), à venda na bilheteria do teatro ou via pix ([email protected])

Informações: (81) 98429-6111 (Vera)

