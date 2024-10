Arsenal é surpreendido pelo Bournemouth e conhece sua primeira derrota no Inglês

A- A+

O Arsenal perdeu a oportunidade de pular para a liderança do Campeonato Inglês ao ser surpreendido pelo Bournemouth por 2 a 0, neste sábado (19), no Vitality Stadium, pela oitava rodada.

O clube londrino, que jogou com um a menos desde a etapa inicial fez uma partida apática e acabou sendo castigado.



A derrota, a primeira na competição, deixa o Arsenal em terceiro lugar, com 17 pontos, atrás de Liverpool (18) e Manchester City (17), que ainda não entraram em campo na rodada. O Bournemouth, por sua vez, subiu para a décima colocação, com 11.



Presente na Data Fifa com a seleção brasileira, Gabriel Martinelli iniciou o jogo no banco de reservas, assim como o seu companheiro de equipe, Gabriel Jesus, que esteve fora da lista dos convocados do técnico Dorival Júnior. Dos brasileiros, apenas Gabriel Magalhães foi titular.



O primeiro tempo do Arsenal foi apático. O time londrino não conseguiu envolver o adversário e ainda ficou com um jogador a menos. Aos 29, Saliba fez falta em Evanilson, que puxava o contra-ataque para o Bournemouth, e acabou recebendo o vermelho, com ajuda do VAR.



Com a superioridade numérica, o Bournemouth cresceu no final e foi perigoso, mas desperdiçou boas oportunidades com Evanílson, Tavarnier e Semenyo. Totalmente na defesa, o Arsenal evitou o pior e levou a igualdade para o intervalo.



No segundo tempo, Martinelli entrou e ficou muito perto de abrir o placar. A resposta do Bournemouth foi mais certeira. Aos 24, em cobrança ensaiada de escanteio, Kluivert ajeitou para Christie, que invadiu a área e mandou no ângulo de Raya.



O gol praticamente definiu o duelo, já que o Arsenal não mostrou em nenhum momento que poderia reagir. Aos 31, Evanilson foi derrubado dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Kluivert bateu com categoria e decretou a ‘zebra’ no Campeonato Inglês.



O Arsenal tentará buscar a reabilitação na competição diante do Liverpool no dia 27 de outubro, às 13h30, no Emirates Stadium. No dia anterior, o Bournemouth visita o Aston Villa, às 11h, no Villa Park.

Tottenham goleia

Se os Gunners tropeceram na rodada, seu maior rival, o Tottenham, abriu a rodada co Campeonato Inglês com uma sonora goleada.

Os Spurs venceram o West Ham, de virada, pelo placar de 4 a 1, jogando em casa, no Tottenham Hotspur Stadium.

Os gols do Tottenham foram marcados por Kulusevski, Bissouma, Areola (contra) e Son. O tento dos Hammers foi anotado por Kudus.

Son comemora gol do Tottenham. Foto: Benjamin Cremel/AFP

O jogo também marcou a volta do atacante Richarlison aos gramados. O brasileiro estava afastado por lesão desde o final de agosto.

Com o resultado, o Tottenham chegou aos 13 pontos e subiu para a sétima posição.

United vence de virada

Seguindo um roteiro parecido com o do Tottenham, o Manchester Unite derrotou o Brentford de virada no Old Trafford.

As abelhas saíram na frente com Pinnock, no final do primeiro tempo. A reação dos Diabos Vermelhos aconteceu no segundo tempo, com gols de Garnacho e Höjlund.

Garnacho comemora gol marcado. Foto: Oli Scarff/AFP

O United volta a vencer uma partida após um mês e dois dias. A última vitória do time comandado por Erik Ten Hag tinha acontecido no dia 17 de setembro, diante do Barnsley, por 7 a 0, em partida válida pela Copa da Liga Inglesa.

Com o resultado, o United ocupa agora a 11ª colocação do campeonato com 11 pontos.

Outros resultados

Fulham 1x3 Aston Villa

Newcastle 0x1 Brighton

Southampton 2x3 Leicester

Ipswich 0x2 Everton

Veja também

Campeonato Brasileiro Internacional vence o Grêmio no GreNal 443 e chega a 10 jogos de invencibilidade