SPORT César Lucena admite ineficiência nas finalizações, mas destaca vitória importante: "É o que importa" Apesar das oportunidades desperdiçadas, o Sport venceu a Ponte Preta por 3x1 neste sábado (27), sob o comando do técnico interino

Com a demissão de Mariano Soso na última quinta-feira (25), o Sport encarou a Ponte Preta neste sábado (27) sob o comando do técnico interino, César Lucena. Na Arena de Pernambuco, o Leão venceu a Macaca por 3x1, com dois gols do volante Fabricio Domínguez e um do atacante Tití Ortíz.

Apesar do placar elástico, o Sport desperdiçou inúmeras chances de gols durante a partida. Um problema, aliás, recorrente durante toda a temporada da equipe pernambucana.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o comandante do Leão admitiu as falhas nas finalizações, mas comemorou o resultado positivo, que colocou o Rubro-negro de volta ao G-4.

“A gente sempre conversa sobre isso. São feitos treinos de finalização, a nossa semana foi dessa forma. Mas, ali dentro do campo, é o jogador que toma uma decisão. Ele sabe o momento de chutar, o momento de passar, ele tem o controle do jogo. De fora, às vezes, é muito fácil. Nós estamos do lado de cima. Eu estou falando porque eu fui atleta e eu entendo que, às vezes, lá de cima fica muito claro", iniciou o técnico.

"Quando está lá embaixo no jogo, seu plano de visão é muito limitado, então eu acho que deve ser isso. Mas o time treinou finalização, melhorou e vai trabalhar para que melhore mais ainda. Hoje foi um jogo que precisávamos vencer, importante porque entramos no G-4. Sabemos que não fizemos um grande jogo, um jogo vistoso, mas fizemos um jogo que nos deu a vitória, e isso é o que importa", concluiu César.

Com apenas dois dias para preparar a equipe para o confronto contra a Ponte Preta, o técnico interino também falou sobre o desafio de comandar o Sport diante da Macaca na Arena.

“Preparar o time é difícil. Qualquer tipo de mudança, você tem que fazer o mínimo possível, ajustar alguns detalhes que precisa. Nós da comissão, o pessoal do staff, a gente estuda o jogo, vê o que precisa melhorar e tentamos mexer o mínimo possível, porque nesses momentos de troca, menos é mais. Se você tentar fazer algo diferente, acaba complicando o jogo. Às vezes, o atleta está habituado a um estilo de jogo durante seis meses e você vai querer mudar alguma coisa. Então, a gente sempre procura manter o que vinha sendo feito para que o atleta vá confiante para o jogo e não tenha nenhum problema.”

O confronto contra a Ponte Preta também foi marcado pela estreia do lateral Palacios, de 31 anos, ex-Cruzeiro, anunciado na última quinta-feira (25). Para o técnico interino, o jogador será um grande reforço para o Sport no decorrer da Série B.

“Ele é um jogador de extrema qualidade, um jogador polivalente, faz mais que uma função, isso é importante para a Série B. O Sport conseguiu contratar um grande jogador. Nós conversamos com ele, ele tinha essa possibilidade de fazer a lateral direita e fez. E na nossa ideia de jogo, ele ia casar melhor ali, fazendo a lateral. Ele é um cara comprometido, que tem uma inteligência de jogo boa. Trabalhou dois ou três treinos, entendeu a forma que íamos jogar e entrou dentro de campo. Acho que ele fez um grande jogo até o momento em que aguentou, é um jogador que vai nos ajudar muito no decorrer do campeonato.”

Entre os mais de 14 mil torcedores que estiveram na Arena de Pernambuco, Guto Ferreira, novo técnico do Leão, também estava presente para acompanhar o triunfo do Sport contra a Ponte Preta. Na coletiva, César falou sobre a competência do novo treinador e pediu a confiança da torcida rubro-negra para o trabalho que será iniciado por Guto.

“A torcida tem que ser confiante, ser otimista. Claro, a torcida está num momento delicado até pelos últimos dois anos nossos e também pelos últimos jogos. No último, com o jogo praticamente ganho, acabamos tomando gol. Torcedor é muita emoção, acaba, às vezes, saindo um pouco da razão, a gente entende. O torcedor lembra dos trabalhos do Guto, é um excelente treinador. Um técnico extremamente detalhista, um cara que conhece a Série B, estava aqui em 2019 e foi vice-campeão. O treinador merece toda a confiança da torcida.”



Após o triunfo diante da Ponte Preta, o Sport subiu na tabela e ocupou a quarta colocação da Série B. Em campo, o próximo desafio do Leão será no dia 2 de agosto, fora de casa, contra o Santos.

