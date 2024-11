Estadual não dará mais vaga ao Nordestão; Regional deve mudar formato e ter redução de participantes

A- A+

A partir de 2025, os campeonatos estaduais não vão ceder vagas para a Copa do Nordeste de 2026. O Regional deve passar por mudanças no modelo de disputa e até no número de participantes. Segundo o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, as novas diretrizes de como funcionará o torneio devem ser definidas ainda nesta semana.

"Nós vamos mudar tudo. O primeiro passo era zerar o sistema que tinha. Estou aqui em São Paulo e vou me reunir com outros presidentes de federações e com Ednaldo Rodrigues (mandatário da Confederação Brasileira de Futebol). Vamos estabelecer um novo modelo junto com a CBF. Os estaduais já foram reduzidos e isso deve acontecer também com a Copa do Nordeste, caindo também o número de datas. A ideia é definir isso ainda nesta semana", apontou o presidente da FPF.

Segundo documento apresentado pela CBF, "a habilitação de participação de clubes na nova competição estará condicionada à observância dos requisitos técnicos e ao cumprimento de demais requisitos de participação estabelecidos pela CBF, não podendo a Federação Estadual provisionar, reservar ou dispor de vaga para a Eliminatória da Copa do Nordeste e da Copa do Nordeste em seus Regulamentos de Campeonatos Estaduais de 2025".

Para a edição atual da Copa do Nordeste, o modelo segue mantido com dois grupos de oito clubes cada, com uma equipe enfrentando um adversário da chave oposta. Os quatro melhores de cada lado avançam para o mata-mata. Os melhores colocados têm a vantagem de ter o mando de campo no jogo único das quartas e semifinais. A decisão acontece com embates de ida e volta.

No modelo atual, as vagas são distribuídas da seguinte forma: 12 de maneira direta, sendo nove para os campeões de cada estado do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Maranhão e Sergipe) e outras três via ranking da CBF. As quatro restantes são dadas por meio do chamado ‘pré-Nordestão”.

Na fase preliminar participam 16 clubes. As sete melhores federações no ranking nacional indicam dois cada, e as duas de colocação inferior têm direito a ceder uma vaga. Dois mata-matas são realizados para, no fim, sobrarem quatro equipes que entram na etapa de grupos.

Até o momento, a CBF não indicou possíveis novos critérios que serão adotados. O atual campeão da Copa do Nordeste é o Fortaleza. Em 2025, Pernambuco tem Náutico e Sport assegurados na etapa de grupos, além de Retrô e Santa Cruz na fase preliminar. O Tricolor enfrenta o Treze, no Arruda, enquanto a Fênix recebe o Moto Club-MA, na Arena de Pernambuco.

