CAMPEONATO PERNAMBUCANO Retrô x Jaguar: veja horário e onde assistir ao vivo ao duelo no Pernambucano Equipes buscam segunda vitória no Estadual neste sábado (25), na Arena de Pernambuco

Retrô e Jaguar se enfrentam neste sábado (25), às 18h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano 2025.

Ambas as equipes somam quatro pontos na competição, com uma vitória, um empate e uma derrota cada, e buscam conquistar o segundo triunfo no Estadual.

A equipe do Retrô, atual 6ª colocada, começou a campanha com uma derrota por 3x1 para o Maguary, na Arena de Pernambuco. Na rodada seguinte, venceu o Afogados por 1x0, também em casa. No último confronto, arrancou um empate por 1x1 contra o Sport na Ilha do Retiro.

Titular na defesa da Fênix, o zagueiro Walce projetou um jogo com mais qualidade em comparação aos confrontos anteriores.

"O próximo jogo já vai ter uma cara nova, um jogo com muito mais qualidade e maturidade. Podem esperar muita entrega e vontade da nossa equipe, tenho certeza que todos estão focados em buscar o resultado positivo para ter uma certa tranquilidade, evoluir diariamente e chegar na final", afirmou o atleta.

Já o Jaguar, de Jaboatão dos Guararapes, ocupa a 4ª posição na tabela. A equipe estreou com um empate sem gols contra o Central, no Lacerdão, e foi derrotada pelo Náutico por 3x2 nos Aflitos na rodada seguinte. Na terceira rodada, conseguiu a primeira vitória, superando o Decisão por 2x1 na Arena de Pernambuco.

Onde assistir Retrô x Jaguar pelo Campeonato Pernambucano 2025?

O confronto entre Retrô e Jaguar terá transmissão ao vivo pelos canais GOAT e TV FPF, no YouTube.

Ficha técnica

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 18h30

Árbitro: Anderson Marques

Assistentes: Bruno Vieira e Luiz Henrique

Transmissão: GOAT e TV FPF (YouTube)

