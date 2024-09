Acidente na av. Boa Viagem: suspeitos perseguiram vítimas antes de colisão que deixou seis mortos

A- A+

Após prender dois suspeitos de assaltar as vítimas de um acidente de carro na avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife, a Polícia Civil confirmou, nesta quinta-feira (12), que os homens perseguiram o veículo de moto antes da colisão.

As investigações foram conduzidas pelos delegados Derivaldo Falcão, titular da DP de Delitos de Trânsitos, e Paulo Berenguer, gestor do Depatri. Os suspeitos presos foram um rapaz de 32 anos, que já tem passagens pela polícia por homicídio, roubo e tráfico de drogas, e outro de 19 anos.

Além dos envolvidos que foram detidos, mais um homem e uma mulher que participaram do assalto a outras pessoas no local em que as vítimas estavam antes da fuga seguem foragidos.

Na entrevista coletiva, os delegados confirmaram que os suspeitos assaltaram as pessoas que estavam em um luau, no quiosque 12, em Boa Viagem, levando objetos, R$ 220 e uma motocicleta, que eles usaram na perseguição.

A situação gerou desespero entre os presentes, incluindo as vítimas do acidente. Segundo as investigações, o condutor do veículo, que estava assustado e alcoolizado, acabou assumindo o controle da direção.

"Eles tinham praticado um roubo contra várias vítimas. Essas pessoas ficaram desesperadas naquele momento e resolveram fugir. Nessa fuga, tentando se desvencilhar do assalto, houve um desespero por parte do motorista e daquelas pessoas que estavam no carro, perderam o controle e se chocaram com o poste", explicou o Delegado Paulo Berenguer.

De acordo com as investigações, o veículo atingiu uma velocidade superior a 80 km em uma distância de 1 km.

Ainda segundo os delegados, ao presenciar o acidente, os dois acusados fugiram do local com a moto roubada.

A motocicleta, entretanto, possuía rastreamento via GPS, o que ajudou na investigação e localização dos suspeitos. Além disso, vítimas do assalto também contribuíram para a identificação dos suspeitos.

"Com o esclarecimento das ouvidas, nós conseguimos obter características dos individuos envolvidos e o que tinha acontecido", iniciou o Delegado Derivaldo.

"A moto foi importante, pois tinha um rastreamento. A moto indicou um local, eles passaram certo tempo parado e, em seguida, abandonaram ela", detalhou.

Foragidos

Ainda de acordo com as investigações, mais duas pessoas - um homem e uma mulher - que estavam envolvidas no assalto seguem foragidas.

Os delegados ressaltaram que, caso alguém tenha alguma informação sobre os outros dois suspeitos, basta entrar em contato com a polícia pelo número 3184-3613. A denúncia é anônima.

Colisão na avenida Boa Viagem: relembre o caso

Na madrugada de 22 de julho, por volta das 4h, um carro modelo Onix, ocupado por seis pessoas com idades entre 20 e 35 anos, colidiu em alta velocidade contra uma árvore, na avenida Boa Viagem, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

O veículo saiu da pista e acertou o tronco na calçada do prédio Icaraí.

Cinco pessoas morreram no local do acidente. A sexta vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central da capital pernambucana, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu.

O impacto da batida fez o motor do carro ser arremessado a cerca de 20 metros de distância.

Um filhote de cachorro da raça pitbull sobreviveu à batida. Ele passou cerca de uma semana internado e realizou cirurgias com dinheiro arrecadado em vaquinha.

Perito do Instituto de Criminalística disse, na ocasião, que o carro estaria acima de velocidade permitida do trecho, de 60 km/h.

Nenhum dos seis ocupantes estava usando cinto de segurança e duas latas de cerveja foram encontradas no assoalho do carro.

Motorista era condutor de app

Segundo informações apuradas pela reportagem da Folha de Pernambuco, o motorista do carro era condutor de aplicativo. Jobson José de Oliveira, de 27 anos, morava no bairro de Vista Alegre, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Tio de Jobson José, o também motorista de app Edilson José de Oliveira contou à Folha que o carro não pertencia ao sobrinho, que não costumava beber. O veículo, inclusive, era alugado.

Vítimas fatais do acidente. Cinco morreram na hora e um - Kauã Victor - chegou a ser socorrido, mas não resistiu (Fotos: Cortesia; Reprodução)

As outras vítimas

Os outros envolvidos na tragédia foram identificados como:

- Bruno Ulisses de Santana, 35 anos, motorista e morador do bairro de Bulhões, em Jaboatão dos Guararapes;

- Kauã Victor Marcelino da Fonseca, 20 anos, também morador do bairro de Bulhões. Ele chegou a ser socorrido ao HR, mas não resistiu;

- Arthur Felipe de Oliveira, 20 anos, morador das Malvinas, também em Jaboatão;

- Raquel Chaves Fernandes da Silva, 21 anos, moradora das Malvinas;

- Gabriel Rodrigues, 23 anos, morador de Vila Rica, também em Jaboatão dos Guararapes.





