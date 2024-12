A- A+

solidaridade Associação da Comunidade Chinesa do Recife doa 220 brinquedos para crianças da LBV A doação ocorre no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, no bairro dos Coelhos, Centro da capital, neste domingo (22), a partir das 10h

A Associação da Comunidade Chinesa do Recife vai doar, neste domingo (22), 220 brinquedos para crianças beneficiadas pela Legião da Boa Vondade (LBV). A doação vai ocorrer no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, no bairro dos Coelhos, Centro da capital, a partir das 10h.

A ação chega em preparação para o Natal, como uma chance da garotada ganhar algum presente. Para proporcionar isso, a Legião da Boa Vontade sempre organizar entregas de brinquedos, além de cestas de alimentos para as famílias através da "Campanha Natal Permanente da LBV – Jesus o Pão Nossos de Cada Dia!".

A LBV assiste 220 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 15 anos, que participam das atividades oferecidas no Centro Comunitário de Assistência Social da Instituição. No local, a organização oferece diversas oficinas socioeducativas por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, como atividades lúdicas, de lazer, cultura, esporte, entre outras.

O ponto sobrevive, inclusive, por meio de doações e parcerias. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone (81) 3413-8601, doar via PIX para a chave [email protected] ou pelo site oficial.



Serviço

Evento: Associação da Comunidade Chinesa do Recife realiza doação de mais 200 brinquedos para crianças da LBV

Data e horário: 22 de dezembro (domingo), às 10h

Local: Centro comunitário de assistência social da LBV

Endereço: Rua dos Coelhos, 219, Coelhos - Recife/PE

