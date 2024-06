A- A+

São João São João do Recife 2024: Polo da Rio Branco abre Sala de Reboco; confira atrações Veja programação completa do São João do Recife deste fim de semana

Com abertura oficial na última sexta-feira, as festas do São João no Recife começaram no polo da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife. O local será mais um ponto de atrações e apresentações para celebrar o São João na Capital.

O arrasta-pé começou com o Trio Arranca Rabo e seguiu durante a noite, contagiando quem passava pela via após o fim do expediente e convidando todos para dançar e abraçar o clima junino.

Houve até quem tenha saído do trabalho em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, só para ver a festa do centro do Recife, como o caso de Neuma Cunha, que foi curtir a Sala de Reboco da Rio Branco ao lado do marido, Leonardo Cunha.

“Fizemos tudo isso para curtir o nosso São João raiz, que está muito colorido e cultural. Estou animada para o mês inteiro de festa”, destacou Neuma.



Programação

Para quem pretende continuar na cidade durante as festividades juninas, o Polo Rio Branco seguirá com shows e apresentações culturais gratuitas para a população até o final de junho.

Além disso, durante todos os dias de programação, um trio pé de serra diferente vai circular pela avenida, sempre às 12h, animando aqueles que estiverem no local.

Neste final de semana, o público poderá ter uma prévia do que foi preparado para o restante do mês. O polo Rio Branco tem atrações até o domingo e volta apenas na quarta-feira (19), quando continua com apresentações até o dia 30.

No domingo (16), acontece o tradicional Desfile das Bandeiras. O cortejo passará pela Avenida Rio Branco às 17h, com a participação de grupos culturais que desfilarão pelas ruas exibindo as bandeiras e os estandartes coloridos.

Outros polos

No total, a cidade contará com mais de 1,2 mil shows e performances culturais espalhadas em 14 polos.

Além da Sala de Reboco da Avenida Rio Branco, o Sítio da Trindade e o Pátio de São Pedro são os outros dois pontos da cidade que abrigam o restante dos polos principais do São João do Recife.

Nos outros 11 polos, descentralizados em comunidades da capital, a grade de shows ainda deverá ser definida, por meio de votação popular que fica aberta até segunda-feira (17).

Além dos shows, estão programados concursos de quadrilhas juninas adultas e infantojuvenis, uma procissão em homenagem aos santos juninos, cortejo de sanfoneiros, festa para Xangô e uma exposição de culinária afro-brasileira.

Sítio Trindade

No polo do Sítio, localizado em Casa Amarela, Zona Norte, a festa começou desde o dia 11 de junho, com as eliminatórias do concurso de quadrilhas juninas. No dia 12, Flávio José e Fulô de Mandacaru foram alguns dos nomes que deram o pontapé inicial nas apresentações musicais.

Para este final de semana, quem for ao Sítio poderá curtir atrações como Irah Caldeira, Nádia Maia - uma das homenageadas do São João do Recife -, Maestro Spok e Cesar Amaral.

Pátio de São Pedro

O polo do Pátio de São Pedro terá programação a partir do dia 28 de junho. No primeiro dia, a programação começa às 15h, com a Festa do Fogo, em homenagem a Xangô.

As manifestações culturais se encerraram no último dia de junho com Cavalo Marinho Boi Pintado, Mestre Ambrósio e outros nomes.



