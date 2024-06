A- A+

MÚSICA Maria Gadú traz ao Recife turnê em que revisita suas canções favoritas da MPB No show, que aporta no Teatro RioMar, Maria Gadú interpreta canções de Rita Lee, Caetano Veloso, Gonzaguinha e outros nomes

Maria Gadú retorna ao Recife com a turnê de seu quarto álbum de estúdio, “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”. O show será apresentado no dia 20 de julho, às 21h30, no Teatro RioMar.

No disco, a cantora reverencia a música popular brasileira, interpretando canções que marcaram a sua vida. São 12 faixas produzidas por Gadú, nas quais ela interpreta e toca todos os instrumentos.

Com o álbum, a artista homenageia nomes como Gonzaguinha, Rita Lee, Caetano Veloso, Renato Russo e Marisa Monte. No show, ela ainda interpreta sucessos da carreira, como “Shimbalaiê” e “Dona Cila”.

Os músicos JayV (clarineta), Felipe Roseno (percuteria) e Duda Lima (baixo) acompanham Gadú no palco.

Serviço:

Maria Gadú em “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”

No dia 20 de julho, às 21h30

No Teatro RioMar (RioMar Shopping - Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina)

Ingressos a partir de R$ 120, à venda no site Uhuu e na bilheteria do teatro

Informações no site do Teatro RioMar



