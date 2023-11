A- A+

Náutico Náutico anuncia contratação do zagueiro Rafael Vaz, que tem passagens por Vasco e Flamengo O defensor de 35 anos terá vínculo com o timbu até outubro de 2024

O Náutico contratou o zagueiro Rafael Vaz como reforço para a próxima temporada. O anúncio foi feito nesta terça-feira (28), pelas redes sociais. O experiente zagueiro de 35 anos chega após disputar a Série B pelo Londrina neste ano e terá vínculo até outubro de 2024.

O experiente zagueiro Rafael Vaz é o novo defensor do Náutico para 2024. O jogador estava disputando a Série B pelo Londrina e possui passagem por equipes como Flamengo, Vasco e Goiás. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/UhhiArF4lK — Náutico (@nauticope) November 28, 2023

O experiente zagueiro de 35 anos tem passagens por grandes clubes no futebol brasileiro. Ele vestiu camisas de Vasco, Flamengo, Goiás, entre outros.

Rafael Vaz iniciou o ano de 2023 no São Bernardo, onde fez 25 jogos e marcou dois gols. Ele foi emprestado ao Londrina para a disputa da Série B e terminou com 17 partidas e nenhum gol marcado. O clube paranaense foi um dos rebaixados para a Série C.

O Náutico já anunciou que vai começar a pré-temporada na próxima semana, dia 4 de dezembro. O zagueiro é o primeiro reforço anunciado pelo Timbu, que já oficializou as chegadas do técnico Allan Aal e do executivo de futebol Léo Franco.

