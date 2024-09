A- A+

Missa Morro da Conceição: missa de sétimo dia das vítimas do desabamento acontece nesta quinta (5) Duas pessoas morreram na tragédia no santuário; reitor Emerson Borges vai celebrar a homenagem

A missa de sétimo dia das vítimas da tragédia no Santuário do Morro da Conceição será realizada nesta quinta-feira (5), às 19h30, na praça do bairro da Zona Norte do Recife localizada próxima à igreja.

As duas vítimas que morreram no acidente foram Maria da Conceição Franca Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, 54. Além das mortes, o desabamento da estrutura deixou outros 28 feridos.

Reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Emerson Borges vai celebrar a missa de sétimo dia.

Desabamento do Santuário

O desabamento do Santuário do Morro da Conceição aconteceu sexta-feira da última semana. As pessoas estavam no local para receber a tradicional distribuição de cestas básicas.

Os trabalhos para a remoção dos escombros tiveram início um dia após a tragédia. A expectativa da Prefeitura do Recife é de que tudo seja retirado em até 30 dias.

Festa do Morro

A realização da tradicional Festa do Morro da Conceição está mantida, segundo Emerson Borges. A edição deste ano será a 120ª do festejo religioso.

As celebrações começam geralmente em 29 de novembro, com a Procissão das Bandeiras, e se estendem até o dia 8 de dezembro, dia da padroeira afetiva do Recife.

Com a tragédia, o reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição afirmou que a festa pode adotar um formato diferente.

Visitação



A área onde fica a imagem da santa será liberada para a visitação dos fiéis, em horários específicos. Às 19h30 desta terça deve acontecer o Rosário, que é a leitura do terço. Já a partir desta quarta-feira (4), o local será aberto em dois períodos: das 6h às 8h e das 18h às 21h.

