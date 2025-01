"Exigiu muito preparo emocional", diz única pernambucana que tirou nota mil na redação do Enem 2024

A- A+

Tudo virou motivo de comemoração desde que a estudante Camila Ellen Gonzaga Aguiar, de 19 anos, recebeu a notícia, nessa segunda-feira (13), por e-mail, de que havia tirado nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024). O texto tratou dos desafios para a valorização da herança africana no Brasil.

Natural de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, ela concluiu os estudos em 2022, no Colégio Diocesano do município, uma instituição particular. A jovem foi a única pernambucana que conseguiu o feito este ano. No Brasil inteiro, 12 alunos fecharam a redação.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Aguiar revelou que fez a prova na Escola Municipal Sebastião Cabral, entre os dias 3 e 10 de novembro. Foi a terceira tentativa, sendo as duas primeiras como treineira e a última para valer. Em 2022, também na redação, ela tirou 920, já em 2023 Camila alcançou 960 pontos.

“Eu já tinha feito antes. Esse resultado é fruto de uma realização que já vem de muito tempo. Não foi do nada. Exigiu muito estudo e preparo emocional”, disse ela, que começou a fazer um curso preparatório para o exame, entre 2023 e 2024.

Achou que era golpe

Assim que recebeu o e-mail noticiando a pontuação máxima, Camila achou que se tratava de um golpe, mas com a ajuda de uma amiga, ela conseguiu se certificar da veracidade do comunicado.

“O Inep informou que eu tinha tirado a nota mil e que queria entrar em contato comigo. Eu não acreditei e compartilhei com minha amiga, que me incentivou a abrir o site para ver a nota. Eu fiz isso, junto com a minha mãe. Aqui em casa, ficamos todos em êxtase e choramos muito. Eu estava bem nervosa para o resultado. Nem planejava abrir ontem”, frisou.

Camila é filha da dona de casa Vera Lúcia Gonzaga Sobral Aguiar, de 50 anos, e do aposentado Valdson Aurélio Aguiar, de 69 anos.

Próximos passos

Agora, diante do sonho realizado de fechar a redação, Camila terá de enfrentar um novo desafio. Pela falta de oferta do curso de medicina em Belo Jardim, talvez ela precise migrar para outro município para estudar.

“Como aqui não tem curso de medicina, eu pretendo ficar no Recife. Vou para morar, porque é bem longe. São quase três horas de viagem. Ainda falta articular algumas coisas, como foi tudo muito rápido”, complementou ela, que mora a 183 quilômetros da capital pernambucana.

A jovem aproveitou a oportunidade da entrevista para mandar um recado aos estudantes que vão tentar uma oportunidade na vida acadêmica através do Enem 2025. Vale ressaltar que o exame abre três possibilidades de ingresso na universidade: através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies); do Programa Universidade Para Todos (Prouni) e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

“As pessoas devem confiar no próprio potencial e não devem desistir, porque, por mais que as coisas sejam difíceis, vai valer a pena no final e elas vão sentir orgulho de si mesmas”, finalizou.

Orgulho da professora

Sertaneja de Arcoverde, a professora Fernanda Pessoa, líder do curso preparatório que leva o nome dela, conta que a instituição pernambucana é a única no País que pontua mil, desde a primeira edição do Enem, em 1998. Ela também elogiou Camila pela conquista e deseja um bom caminho para a estudante no universo do conhecimento.

"Em 2018, eu comecei com curso online, para todo o Brasil, numa tentativa de oportunizar para as pessoas que não tinham como vir para o Recife, já que a sede é em Recife desde os anos 2000. Camila está comigo desde 2021, ainda quando fazia o ensino médio em Belo Jardim. A nossa ideia é fazer do nosso curso online o mais presencial do Brasil. Tanto é que Camila, assim que viu a nota, ligou pra mim imediatamente. Isso me deixa muito feliz. Eu fiquei histérica de felicidade, pela representatividade. Uma menina que já concluiu o ensino médio, que conseguiu continuar assistindo às aulas online. Ela fazia todas as matérias", explicou Fernanda.

A professora destaca ainda que a rotina de avaliação de Camila era sempre muito presente. As aulas eram disponibilizadas virtualmente pelos professores, sempre nas segundas-feiras. Porém, uma monitoria interativa semanal fez a diferença para que ela chegasse ao ponto alto da redação.

"Quando ela mandava a redação para corrigir na nossa plataforma, ela recebia a correção em áudio e era acompanhada pelo mesmo corretor. Há um processo de acompanhamento, e todos os anos nós fazemos questão de mudar todas as aulas e todo o material didático para que o aluno não fique entediado, para que não desista", detalhou.

Também como dica para os futuros participantes do Enem, Fernanda indica que "não desistam, porque a única forma que a gente tem de ter acesso a algo mais sólido é por meio do conhecimento, qualquer que seja o tipo de conhecimento".

"E se você não desistir, você vai chegar aonde quiser e a gente está aqui para participar dessas histórias", concluiu a professora.

Distribuição de notas mil na redação do Enem pelo Brasil

Alagoas: 1

Ceará: 1

Distrito Federal: 1

Goiás: 1

Maranhão: 1

Minas Gerais 2 (rede pública)

Pernambuco: 1

Rio de Janeiro: 2

Rio Grande do Norte: 1

São Paulo: 1

Participação no Enem aumentou em 2024

Segundo o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o número de participação no Exame Nacional do Ensino Médio cresceu em 2024, quando comparado a 2023.

No último ano, foram registradas 4,32 milhões de inscrições e 3,18 milhões de estudantes participaram da prova, total que equivale a 73,5%. Em 2023, quando 3,93 milhões de alunos fizeram a avaliação.

Passo a passo para conferir a nota do Enem:

1 – Entrar na ‘Página do Participante’

2 – Inserir CPF e tocar em avançar

3 – Caso não lembre a senha, clicar em ‘Esqueci minha senha’

4 – É possível optar por uma das maneiras de recuperação: reconhecimento facial ou recuperar de outra forma

Cronogramas de programas de acesso à universidade

• Programa Universidade para Todos (Prouni)

Inscrições: 24 a 28 de janeiro

Primeira chamada: 26 de janeiro

Segunda chamada: 26 de março

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de março

• Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

Inscrições: 4 a 7 de fevereiro

Resultados: 18 de fevereiro

Início da convocação da lista de espera: 25 de fevereiro

• Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

Inscrições: 17 a 21 de janeiro

Chamada regular: 26 de janeiro

Matrícula ou registro acadêmico: 27 a 31 de janeiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro

