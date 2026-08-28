Sex, 28 de Agosto
Salvador | 25ºC
Recife | 26ºC
Fortaleza | 26ºC
Natal | 29ºC
João Pessoa | 24ºC
Maceió | 23ºC
Aracaju | 26ºC
Teresina | 27ºC
São Luís | 26ºC
São Paulo | 19ºC
Rio De Janeiro | 24ºC
Brasília | 20ºC
Porto Alegre | 21ºC
Ouça a Rádio
96.7FM
Assine
Salvador | 25ºC
Recife | 26ºC
Fortaleza | 26ºC
Natal | 29ºC
João Pessoa | 24ºC
Maceió | 23ºC
Aracaju | 26ºC
Teresina | 27ºC
São Luís | 26ºC
São Paulo | 19ºC
Rio De Janeiro | 24ºC
Brasília | 20ºC
Porto Alegre | 21ºC
Leia o Jornal
sexta
28/08/2026
Política
Economia
Brasil
Mundo
Cultura+
Esportes
Blogs & Colunistas
Entrar
Assine
A Folha de Pernambuco
Edições Impressas
Edições Impressas 2026
Edições Impressas 2025
Edições Impressas 2024
Revistas
Publicações Especiais
Política
Blog da Folha
Folha Política
Cláudio Humberto
Um Ponto de Vista do Marco Zero
Economia
Publicidade Legal 2026
Publicidade Legal 2025
Publicidade Legal 2024
Publicidade Legal 2023
Publicidade Legal 2022
Publicidade Legal 2021
Movimento Econômico
Folha Finanças
Concursos e Empregos
Notícias
São João 2026
Pernambuco
Brasil
Mundo
Saúde
Últimas
Opinião
Carnaval 2026
Cultura+
Agenda Cultural
Streaming
Horóscopo
Turismo
BBB 25
Esportes
Claudemir Gomes
Náutico
Santa Cruz
Sport
Sabores
Blogs & Colunistas
Vida Plena
Papo de Primeira
Saúde e Bem Estar
FMOTORS
Pernambuco Econômico
Folha Gastronômica
Folha Pet
Tecnologia e Games
Uma Série de Coisas
Especiais
COP30
Cornelio Brennand
Retrospectiva 2023
Enem 2020
Enem 2021
Folha Imóveis
Clarice Lispector 100 anos
Fórum Nordeste 2019
Fórum Nordeste 2023
Fórum Nordeste 2024
Fórum Nordeste 2025
Marcas Que Eu Gosto 2021
Marcas Que Eu Gosto 2022
Marcas Que Eu Gosto 2023
Marcas Que Eu Gosto 2024
Marcas Que Eu Gosto 2025
Folha Saúde
Bora Pernambucar - Agreste e Sertão
Especial Educação 2022
Especial Paulo Câmara
Guia Recife
Recife Escondidinho
Folha Energia
Folha Educa
Folha Log
Marcas Que Eu Gosto 2026
Rádio Folha
No Ar
Podcasts
Programação
Folha Play
Assine a Folha
Fale Conosco
Política de Privacidade
Expediente
Identifique-se
Televisão
27 Ago
2026
11h18min
Tragédia
Jornalista Daniela Ungaretti anuncia morte da irmã gêmea às vésperas de aniversário de 50 anos
Irmã de Daniela Ungaretti morreu de forma repentina na madrugada de segunda-feira (24); apresentadora contou que as duas completariam 50 anos em setembro
27 Ago
2026
07h34min
Programa
Brasil no Mundo debate guerra tarifária entre EUA e Canadá na quinta (27)
Programa analisa reflexos da geopolítica para economia brasileira
26 Ago
2026
10h53min
Novela
''Quem Ama Cuida'': Bruna recusa divórcio e passa mal para chamar a atenção de Pedro
Em outro núcleo, Dora e André declaram amor um ao outro
26 Ago
2026
10h23min
Reality Musical
Estreia de 'Estrelas da Casa' teve primeiros eliminados, grupo de pop formado e Anitta sincera
Na votação do público, Tori levou a melhor com 20,49% dos votos, enquanto Enzo Cespom recebeu 18,23%
24 Ago
2026
10h40min
Novela
'Quem Ama Cuida': Adriana prepara golpe para comprar joalheria; veja o que acontece na semana
Pedro procura a viúva do perito responsável pelo processo e descobre que Ademir esteve entre as pessoas que a procuraram
20 Ago
2026
09h55min
Novela
''Quem Ama Cuida'': Ademir faz proposta tentadora para afastar Cléber de Pedro; veja resumo
Durante o encontro, o empresário relembra que já havia feito uma proposta ao rapaz anteriormente e volta a insistir para que ele passe a trabalhar ao seu lado
19 Ago
2026
10h38min
Artistas
Nathália Timberg, de 97 anos, homenageia Laura Cardoso e Glória Menezes
Atriz mencionou o desejo de um reencontro em outra dimensão imaginada; veja vídeos
19 Ago
2026
07h53min
Artistas
Esposa de Tarcisio Filho faz homenagem a Glória Menezes relembrando amor entre ela e Tarcisio Meira
O ator, casado com Mocita Fagundes, é fruto do relacionamento do casal de atores
19 Ago
2026
07h06min
Artistas
Aos 64 anos, Glória Menezes raspou os cabelos e mostrou-se nua em cena
Atriz ganhou Prêmio Shell ao interpretar uma paciente com câncer em estágio terminal, em 'Jornada de um poema'
18 Ago
2026
11h16min
Novela
''Quem Ama Cuida'': Adriana descobre fortuna secreta deixada por Arthur; veja o resumo
Ao consultar as anotações de Pedro, Adriana percebe que existe a possibilidade de o laudo pericial usado em seu caso ter sido fraudado para incriminá-la
18 Ago
2026
09h47min
Luto
Famosos prestam homenagens e lamentam a morte de Laura Cardoso
Atriz morreu na última segunda-feira, 17, em casa, aos 98 anos
18 Ago
2026
08h46min
Luto
Corpo de Laura Cardoso será velado em São Paulo na manhã desta terça(18)
Confirmação do falecimento foi divulgada por sua família na madrugada de hoje
18 Ago
2026
08h19min
Luto
Laura Cardoso: relembre personagens marcantes da atriz em novelas
Trajetória profissional começou em 1944, no teatro, em uma montagem de Alice no País das Maravilhas
18 Ago
2026
07h17min
Artistas
Thiago Lacerda fala sobre rótulo de galã, paternidade e volta às novelas: "Me sinto em casa"
Volta à televisão aberta também significa, para o ator, reencontrar um público que passou a cobrar sua presença nas novelas
18 Ago
2026
07h12min
Luto
Morre aos 98 anos a atriz Laura Cardoso, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira
Ao longo da carreira, a atriz interpretou dezenas de personagens em novelas, séries, filmes e peças de teatro
17 Ago
2026
11h11min
Luto
Hayden Panettiere, atriz de ''Nashville'', teve depressão pós-parto ao dar à luz a filha
Naquele período, a artista também conciliava a maternidade com as gravações da série, que durou de 2012 e 2018
17 Ago
2026
10h36min
Famosos
Retiro dos Artistas organiza bazar com chapéus e roupas de Jô Soares
Vendas começam na quarta-feira (19)
14 Ago
2026
10h21min
Novela
''Quem Ama Cuida'': Adriana e Pedro trocam declarações em momento quente no terraço
Entre muitos beijos, os dois trocam declarações e destacam o quanto desejaram estar juntos novamente
de 4
Newsletter