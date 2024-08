Acidente na Avenida Boa Viagem: após receber alta, cão sobrevivente é entregue à família de vítima

A- A+

O 'milagre', enfim, se cumpriu na vida do cãozinho Spike Lion, que recebeu alta da clínica onde estava internado, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, após passar por duas cirurgias importantes.



O pet, liberado na última terça-feira (30), foi entregue aos familiares de Kauan Vitor Marcelino da Fonseca, nessa quinta-feira (1º).

Spike foi o único sobrevivente da forte colisão de um carro Onix prata contra um pé de castanhola, na Avenida Boa Viagem, no Pina, Zona Sul do Recife, no último dia 22 de julho. A tragédia deixou seis mortos. Spike estava ao lado do carro.

Veja momento em que cão foi encontrado

O cachorro da raça Pitbull, de 3 meses, foi apelidado de Milagre por ter sobrevivido à tragédia. Ele sofreu fratura na pata esquerda, além de hemorragia interna. O procedimento para conter o sangramento intenso foi realizado ainda no dia fatídico. Já a cirurgia para corrigir a fratura foi feita na sexta-feira (26) passada.

Os tutores do animal eram Kauan Vitor Marcelino da Fonseca, de 20 anos, e a esposa dele, Raquel Chaves Fernandes da Silva, 21.



Os dois estavam no acidente. O jovem chegou a ser socorrido para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, centro do Recife, mas faleceu na unidade médica. A mulher morreu na hora da tragédia.

Kauan e Raquel foram os tutores de Spike | Foto: Cortesia

A jornalista Taciana Góes, que resgatou o animal, no dia da tragédia, junto com a servidora pública Cecile Carvalho, confirmou a entrega do pet à família e prometeu estar presente, daqui pra frente, na criação dele.

"Spike Lion, o 'Milagre' acabou de ser entregue para a família de Kauã Victor Marcelino Fonseca, uma das seis vítimas do acidente trágico da semana passada em Boa Viagem. Quem recebeu ele foi a mãe de Kauan, Rosineide Silva, e o tio, Ronaldo. Eu e Cecile Carvalho que resgatamos vamos dar todo o apoio necessário", afirmou Taciana.

A mãe de Kauan, a dona de casa Rosineide da Silva, de 41 anos, conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco. Ela afirma que esta foi a única lembrança que restou do filho. Kauan teria adquirido Spike Lion há um mês, por R$ 600.

"A gente correu atrás de pegar o Lion, devido à lembrança e esforço que meu filho fez para poder comprá-lo, porque era tudo o que ele queria. Foi a única coisa que me restou para lembrar dele. É emocionante. Além de alegria, traz conforto", destacou ela.

Relembre o acidente

O sinistro aconteceu na madrugada de segunda-feira (22), por volta das 4h07. Um veículo Onix cinza colidiu fortemente em um pé de castanhola, na Avenida Boa Viagem, no Pina, Zona Sul do Recife.

Vídeo mostra últimos momentos das vítimas com vida

Ele estava ocupado por seis pessoas. Destas, cinco morreram no local, enquanto a outra ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital da Restauração em estado grave. Por volta das 14h, o sexto ocupante não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade médica.

Segundo a perícia, nenhum dos ocupantes usava o cinto de segurança no momento do acidente. O veículo estava acima da velocidade permitida na via, que é de 60 km/h. Os agentes encontraram duas latas de cerveja no assoalho do carro. A Polícia segue investigando o caso.

