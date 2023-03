A- A+

Futebol Náutico x Cruzeiro e Sport x Coritiba: definidos adversários dos pernambucanos na Copa do Brasil Quem avançar para as oitavas de final embolsará uma premiação de R$ 3,3 milhões

Náutico e Sport conheceram nesta quarta (29) os clubes que enfrentarão na terceira fase da Copa do Brasil 2023. O Timbu vai encarar o Cruzeiro, enquanto o Leão terá pela frente o Coritiba. Quem avançar para as oitavas de final embolsará uma premiação de R$ 3,3 milhões. Confira abaixo todos os confrontos da etapa no mata-mata nacional. Os jogos desta etapa devem acontecer entre os dias 12 e 26 de abril, com partidas de ida e volta.

No sorteio, foi definido que o jogo de ida do Náutico é nos Aflitos, com a volta sendo em Minas Gerais. Já o Sport fará o primeiro confronto em Curitiba e o segundo no Recife.



Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil são: Coritiba x Sport, Cruzeiro x Náutico, Bahia x Volta Redonda, Grêmio x ABC, Internacional x CSA, Fortaleza x Águia de Marabá, Athletico x CRB, Santos x Botafogo-SP, América-MG x Nova Iguaçu-RJ, Atlético-MG x Brasil-RS, Botafogo x Ypiranga-RS, Flamengo x Maringá-PR, São Paulo x Ituano, Fluminense x Paysandu, Corinthians x Remo e Palmeiras x Tombense.

